In diesem Artikel erfährst Du: Was Ursula Stuckenberg beim Upcyclen wichtig ist.

Was Du aus einer abgetragenen Jeans machen kannst.

Welche Tricks Dir beim Upcyclen helfen können.

Ursula Stuckenberg hat bei sich zu Hause einen eigenen Raum für ihr Hobby eingerichtet. „Kreativraum“ steht dort an der Tür zu ihrem Arbeitsplatz mit Näh- und Overlockmaschine, drei Schneide- und Arbeitsflächen und einer bunten Ansammlung von allerlei Garn und Scheren an der Wand.

Hier stellt sie upgecycelte Artikel wie Kissenbezüge aus Pullovern, Kleider aus Hemden oder Deko-Herzen aus Tischdecken her. Im Dorftreff Riesterei in Rieste bietet sie in Kooperation mit dem Naturschutz- und Bildungszentrum Alfsee (NBZ) eine kostenlose Nähwerkstatt zu dem Thema an.

Mehr Informationen: Nächster Termin für die Nähwerkstatt im Dorftreff Riesterei größer als Größer als Zeichen Die nächste Nähwerkstatt mit Ursula Stuckenberg im Dorftreff Riesterei findet am 6. Oktober 2023 von 14 bis 17 Uhr statt.

Angefangen hat sie mit den eigenen abgetragenen und aussortierten Kleidungsstücken. Die Rentnerin überlegte sich, wie sie den Stoffen ein zweites Leben in neuer Funktion geben könnte. Danach fragte sie bei Verwandten, Bekannten und Arbeitskollegen nach Materialien. Mittlerweile habe es sich herumgesprochen und sie hat einen „ganzen Schrank voll“ als Vorrat an Textilien angesammelt.

Für unser Gespräch hat sie ein paar Beispiele bereitgelegt: Hier sind ihre Ideen von einfach bis etwas komplexer.

1. Schlüsselanhänger

Die Stoffschlaufe ist für Anfänger leicht zu nähen. So hast Du einen ganz persönlichen Schlüsselanhänger. Foto: Britta Kothe

Eine Schlaufe, aus Stoff als Schlüsselanhänger ist sehr einfach herzustellen. Am Anfang steht wie bei jedem Projekt die Auswahl des richtigen Stoffes. Dieser wird in passender Größe zurechtgeschnitten, doppelt gelegt und dann müssen nur noch zwei gerade Nähte am Rand gezogen werden. Das lange Stoffrechteck wird zur Schlaufe gefaltet und mit einem Metallclip mit Kette und Schlüsselring befestigt. Diese kauft Stuckenberg immer neu dazu.

2. Stulpen aus Ärmeln

Für die rechten Stulpen hat Ursula Stuckenberg einen Ärmel von einem engen Pullovers genommen. Foto: Britta Kothe

Gerade wenn Du kalte Hände hast, Handschuhe aber zu wenig Beweglichkeit bieten, sind Stulpen eine gute Alternative. Ursula Stuckenberg hat aus den Ärmeln eines Pullovers ein Paar gemacht. Da sie bereits eng genug waren, musste sie diese nur abschneiden und ein Loch für den Daumen einschneiden. Als Verzierung hat sie noch Rüschen angenäht. Hier eignet sich besonders der Stoff von Pullovern oder Jerseystoff. Die Rentnerin versieht ihre Werke gerne mit individuellen Details wie Zierknöpfe oder Designs aus Stoffresten.

3. Geschenkbeutel aus Pullovern und Hemden

Stoffbeutel können als besondere, alternative Geschenkverpackung benutzt werden - sie sind sogar wiederverwendbar! Diese sind aus einem Hemdsärmel und dem gleichen Pulli wie die Stulpen gemacht. Foto: Britta Kothe

Nach den Stulpen war noch Stoff vom Pullover übrig. Daraus wurde durch die Nähkünste der Riesterin zu einem Beutel. „Zum Beispiel für Geschenke“, sagt sie. Einen solchen Beutel hat sie auch aus einem Hemdsärmel aus gestreiftem Stoff gemacht. Der Vorteil beim Arbeiten mit fertigen Kleidungsstücken, ist, dass bestehende Nähte mitgenutzt werden können. Beim Hemd habe sie nur das eine Ende zunähen müssen. Der Vorteil: Es kommen bei simplen Versionen nur gerade Nähte vor.

4. Rucksack, Beutel und Handtasche aus Hosen

Die Handtasche (l.) besteht aus Jeans und anderem Stoff. Der Beutel (r.) aus zwei gebrauchten Kordhosen. Dabei werden bestehende Hosentaschen weitergenutzt. Foto: Britta Kothe

Am liebsten arbeitet Stuckenberg beim Upcyclen mit Jeans. „Das ist ein strapazierfähiges Material“, sagt die Hobbyschneiderin. Das zeigt sich auch darin, dass viele ihrer Werke aus diesem Material sind. Wofür sie eine Jeans verwendet, komme dabei ganz auf ihren Stoff an.

Für Taschen eignet sich sowohl fester als auch dünner, weicher Stoff. „Wenn ich Taschen nähe, acht ich darauf, dass wenigstens ein Aktenordner hereinpasst. Sonst ist das zu klein für mich“, ist ihr Tipp. Ansonsten haben die Handtaschen eine ähnliche Form wie Kulturbeutel. Auch der Turnbeutel-förmige Rucksack ist durch seine rechteckige Form relativ einfach zu nähen.

5. Kleine Taschen mit Reißverschluss: Kulturtaschen und Federmäppchen

Kleine Taschen sind praktisch als Kulturbeutel oder mit Gummiband als Stiftetasche für das Notizbuch. Foto: Britta Kothe

Es geht mit Aufbewahrungsmöglichkeiten weiter. Die Grundform von Beuteln und Taschen bleibt hier erhalten und nur die Größe und genaue Ausführung wird angepasst. Die nächste Stufe ist es, einen Reißverschluss zu befestigen. „Wenn man Reißverschlüsse überwunden hat, dann hat man mehr Fantasie, andere Sachen herzustellen“, ist sich Stuckenberg sicher. Denn Reißverschlüsse werden bei vielen Vorhaben benötigt, wie zum Beispiel Hosen. Meistens nimmt sie für ihre Projekte neue, aber recycelt immer die alten Verschlüsse, beispielsweise als Zier-Detail.

6. Schürze aus einer Jeans

Ursula Stuckenberg trägt in der Küche immer eine Schürze. Dafür wird eine gesamte Jeans verwendet. Foto: Britta Kothe

„Ich achte sehr darauf, dass ich nur abgetragene Hosen nehme“, sagt sie. Der Riesterin sei wichtig, Ressourcen zu bewahren und respektvoll mit Produkten umzugehen. An einer Hose mit einem Loch im Schritt erklärt sie, wie aus einer einzigen Jeans eine Schürze wird. Sie bestimmt die zukünftige Länge der Hose, an der Stelle schneidet sie die Hosenbeine ab. Dabei sei es wichtig, sparsam zu schneiden. Der untere Teil wird später zu einem Rechteck zusammengenäht und als Brustteil der Schürze verwendet. Der untere, vordere Teil bildet den Schürzenrock. Stuckenberg verwendet hierbei alle Materialien der Jeans, so finden sich Bund und Knopf im Nackenband wieder.