Neuer Schützenkönig im Jubiläumsjahr des Schützenvereins Engter ist Volker Härter (Mitte). Zu seiner Königin nahm er Ehefrau Svitlana. Die Proklamation nahm Präsident Helmut Witt (links) vor. Foto: Hans Schmutte

Volker Härter neuer Schützenkönig 175 Jahre Schützenverein Engter: So lief die Jubiläumsfeier Von Hans Schmutte | 29.05.2023, 15:45 Uhr

Es war ein besonderes Schützenfest, das am Pfingstwochenende bei bestem Wetter in Engter gefeiert wurde. „Alles, was Rang und Namen hat“, so formulierte es Präsident Helmut Witt, traf sich zum 175-jährigen Vereinsbestehen.