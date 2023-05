Mit diesen Strohpuppen werben die Eper Schützen wieder für ihr Schützenfest. Foto: Schützenverein Epe up-down up-down Am Wochenende vor Himmelfahrt Die Strohpuppen stehen: Schützenfest 2023 in Epe steht bevor Von noz.de | 06.05.2023, 18:08 Uhr

Seit einigen Tagen stehen wieder Strohpuppen am Nordtangenten-Kreisel in Bramsche: Sie werben für das Schützenfest 2023 in Epe.