Am Dienstagmorgen kam es in der Moltkestraße in Bramsche zu einem Schusswaffengebrauch. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Mutmaßlicher Täter aus Lebensgefahr Schüsse in der Moltkestraße in Bramsche - Was wir wissen , Stella Blümke und | 01.03.2023, 14:02 Uhr Von Eva Voß Anika Becker | 01.03.2023, 14:02 Uhr

Am Dienstagmorgen hat ein 81-jähriger Mann in der Moltkestraße in Bramsche mehrfach auf einen Jugendlichen geschossen. Dabei hat er einen 16-Jährigen und sich selbst lebensgefährlich verletzt. Was wir am Tag danach wissen und was wir nicht wissen.