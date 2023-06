Die Container an der Heinrichstraße werden immer noch gebraucht. Ist das der Grund für rückläufige Anmeldezahlen an der Realschule? Foto: Heiner Beinke up-down up-down Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/24 Schrecken Container an der Heinrichstraße Bramscher Eltern ab? Von Hildegard Wekenborg-Placke | 18.06.2023, 11:56 Uhr

An weiterführenden Schulen in Bramsche wurden in diesem Jahr weniger Kinder angemeldet. Das zeigen die Zahlen, die nun im Ausschuss für Schulen und Jugend der Stadt Bramsche vorgestellt wurden. Woran das liegt und welche Schulen davon besonders betroffen sind, wurde anschließend diskutiert.