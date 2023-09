Schmöttke servieren zu kratzigen Bluesklampfen ihre Stories, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Einige Geschichten, die Schmöttke erzählen, sind schmerzhaft schön, andere ganz schön blöd. Aber lustig. Ob das alles so stimmt? Unklar. Aber es könnte so gewesen sein.

Mick Poni Ponert und Elektro Strothmann spielen schon seit mehr als 20 Jahren zusammen. Wenn auch mit einigen längeren Pausen. Mit ihrer Rockband Boozed tourten sie knapp zehn Jahre lang durch Deutschland. Sie haben aufgehört, wieder angefangen und wieder aufgehört. Jetzt fangen sie mit Schmöttke wieder an.

Die Gitarren sind mittlerweile akustisch, klingen aber immer noch maximal dreckig. Die Texte sind auf Deutsch, die Songs so gut wie immer. Mehr Blues und mehr ruhige Momente, aber der Punk geistert immer noch durchs Haus. Es geht gerade erst los, aber der Eindruck verdichtet sich schon: So klingt keine andere Band.

Laptop-Punk mit Sprechgesang

Wenn Elektro Strothmann solo auftritt, macht er Laptop-Punk mit Sprechgesang. Minimalistische Beats und gelegentliche Blues-Anfälle treffen auf konsequente Antihaltung mit Herz. Die Stimme von Elektro ist so trocken wie seine Texte.

Der Ankündigungstext beschreibt Elektro Strothmann als mittelalten Mann aus Osnabrück - ein anarchischer Quatschkopf und abstinente Spaßbremse zugleich. Sein aktuelles Album heißt Lovesongs und ist am 17. Februar erschienen.

In Densers Liedern klingt die Sehnsucht durch

Denser kommt aus Hamburg. Die Stadt prägt seine Gedanken und Gefühle. Dort lebt er, dort beobachtet er – sich selbst, die anderen und was dazwischen passiert. All das hält er in seinen Songs fest. Zur Gitarre erzählt Denser aus seinem Leben. Die Sehnsucht klingt immer durch: Sehnsucht nach Nähe und Liebe, aber auch ganz einfach nach einer besseren Welt.

Denser verbindet emotionale Tiefe mit einem analytischen Blick.

Denser schafft dabei, was nur ganz wenigen gelingt: Er vereint Feinfühligkeit und emotionale Tiefe mit einem klaren analytischen Blick. Seine Musik ist zutiefst persönlich, und trotzdem – oder gerade deswegen? – findet jeder, der zuhört, etwas von sich darin wieder.

Das Konzert in der Alten Webschule am Samstag, 30. September 2023, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro (ermäßigt 7 Euro).