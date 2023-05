Auch viele Römerdarsteller werden am 28. und 29. Mai in Kalkriese anzutreffen sein. Archivfoto: Hermann Pentermann up-down up-down Römer- und Germanentage 2023 Schienenpanzer steht in Kalkriese im Fokus, Kinder testen Katapulte Von Marcus Alwes | 12.05.2023, 16:08 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Römer- und Germanentage am Varusschlacht-Museum in Kalkriese erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Die Besucherzahlen sind stets fünfstellig. Das dürfte auch zu Pfingsten 2023 so sein.