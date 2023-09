Marodes Bauwerk wird erneuert Schevenbrücke in Bramsche am Freitag abgebaut Von Björn Dieckmann | 08.09.2023, 14:27 Uhr 1989 wurde die Holzkonstruktion errichtet, nun - rund 34 Jahre später - ist die Brücke entfernt worden. Foto: David Klose up-down up-down

Mit schwerem Gerät ist am Freitag die Schevenbrücke in Bramsche abgebaut worden. Das neue Bauwerk wird in einigen Wochen angeliefert.