Künstler aus Bramsche zeigen aktuelle Werke in Schaufenstern in der Stadt.Holger Schulze Foto: Holger Schulze up-down up-down Elf Künstler zeigen ihre Werke Schaufenster in Bramsche sind wieder Kunstgalerie Von Holger Schulze | 03.09.2022, 18:03 Uhr

Einen Monat lang sind Kunstwerke von elf Mitglieder des Bramscher Kunstvereins in den Schaufenstern der Geschäfte in der Stadt zu sehen. Am Freitag, 2. September 2022, eröffnete Bürgermeister Heiner Pahlmann die Schaufensterausstellung.