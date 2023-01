Die Unterbringungskapazitäten im Ankunftszentrum der LAB wurden zwar erhöht, sind aber derzeit dennoch erschöpft. Archivfoto: Björn Dieckmann up-down up-down Über 1600 Menschen in der LAB Scharfe Kritik an Zuständen im Ankunftszentrum Bramsche Von Björn Dieckmann | 14.01.2023, 07:47 Uhr

Scharfe Kritik an den aktuellen Zuständen im Ankunftszentrum Bramsche übt ein Brief, der im Namen von Bewohnern verschickt wurde. Die Landesaufnahmebehörde (LAB) nimmt zur Situation in Hesepe Stellung.