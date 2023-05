Der SC Achmer (in Orange, hier gegen Bramsche) zeigte erneut vollen Einsatz und wurde belohnt. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Auch TuS Bersenbrück II siegt SC Achmer gewinnt gegen ersatzgeschwächten Quakenbrücker SC Von Matthias Benz | 05.05.2023, 05:53 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Osnabrück A hat der SC Achmer den ersten Sieg in 2023 gefeiert: Die Gäste aus Quakenbrück konnten nicht ihre beste Elf aufbieten, was der SCA klug ausnutzte. TuS Bersenbrück II gewann in Ostercappeln, der TuS Engter verlor in Bohmte.