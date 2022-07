Nicht zu viel zeigen will das Team der Stadtjugendpflege. Aber der Sieg bei der Papierbootreagtta soll ihrer sein. FOTO: Privat up-down up-down Samstag großes Haseseefest Bramscher Papierbootbauer tüfteln noch vor der Regatta Von Heiner Beinke | 20.07.2012, 12:19 Uhr

So viel Trubel hat der Hasesee in seiner jungen Geschichte noch nicht erlebt. Am Samstag dreht sich bei den „Wasser-Spielen in der Stadt“ nahezu alles um das neue Naherholungsgebiet im Herzen Bramsches. Möglich wird dies durch das Zusammenspiel einer Vielzahl von Vereinen und Einrichtungen.