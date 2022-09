Ganz entspannt starteten am Sonntag die Mountainbiker in Engter. Foto: Holger Schulze up-down up-down 200 Teilnehmer dabei Entspannte Mountainbiker starten beim Waderkneifer in Engter Von Holger Schulze | 11.09.2022, 14:59 Uhr

Rund 200 Mountainbiker machten sich am zweiten Sonntag im September auf die drei ausgeschilderten Strecken des 27. Wadenkneifers in Engter. Was reizt sie an der Tour?