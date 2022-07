Schwangerschaftsabbrüche auf Verlangen der Frau sind in Deutschland abgesehen von medizinischer und kriminologischer Indikation rechtswidrig, aber straffrei, wenn sich die Frauen beraten lassen haben. „Das bringt Frauen in große Konflikte“, sagte Bergen. Karin Schlüter, Leiterin der Bramscher pro- familia-Beratungsstelle, ist sich sicher: „Wenn Männer schwanger werden könnten, gäbe es die Beratungspflicht nicht.“

Schlüter erinnerte an die Gründung der Bramscher Beratungsstelle, die maßgeblich auf das Engagement von Beate Matschke, Mitarbeiterin von pro familia in Osnabrück, zurückging. Die Bramscherin habe sich stark für die Einrichtung einer Bramscher Beratungsstelle eingesetzt, in der sie zur Wahrung der Anonymität nicht selbst beraten habe. Das hätten immer schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Osnabrück gemacht.

Geblieben ist der Montagnachmittag als Öffnungszeit, geändert habe sich der Sitz der Beratungsstelle mehrfach im Lauf der Jahre. Immer sei die Stadt bemüht gewesen, die Beratungsstelle gut unterzubringen, nichtimmer sei das gleichermaßen gelungen, sagte Schlüter. An Zeiten, in denen die Beratung im Keller des Rathauses zu den Klängen der nebenan gelegenen Stanze für Nummernschilder erfolgt sei, erinnert sie sich noch gut. Seit dem Jahr 2003 sei die Beratungsstelle gut im Parteienhaus am Heinrich-Beerbom-Platz untergebracht.

Landesgeschäftsführer Andreas Bergen bezeichnete die Schwangerschafts- und Schwangerenberatung als die klassische Aufgabe der Beratungsstelle, die darüber hinaus Schwangerschaftskonfliktberatung und Sexualpädagogik anbiete. Im Bereich der Sexualpädagogik werde bei pro familia geschlechtsspezifisch gearbeitet, was bedeute, dass Frauen Mädchen beraten und Männer Jungs.

Eine gute Einrichtung seien die Jugendfilmtage, die pro familia in Bramsche gemeinsam mit dem Kino Universum und der Aidshilfe anbiete. Auch mit den Schulen werde präventiv zusammengearbeitet. Grundsätzlich setze sich pro familia für die sexuellen Rechte sowohl von Frauen als auch von Männern ein, sagte Bergen.