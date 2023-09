Doppelvierer schafft Qualifikation Frauke Hundeling aus Bramsche darf weiter von Olympia 2024 träumen Von Sascha Knapek | 13.09.2023, 10:58 Uhr Durch den Sieg im B-Finale hat es am Ende doch noch für die Olympiaquali gereicht (von links): Pia Greiten, Frauke Hundeling, Lisa Gutfleisch, Sarah Wibberenz und Tabea Schendekehl. Foto: DRV/meinruderbild up-down up-down

Auf den letzten Drücker hat der Doppelvierer der Frauen bei der Ruder-WM in Serbien die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris geschafft. Mit im DRV-Boot saß die in Bramsche aufgewachsene Frauke Hundeling, die in Belgrad ein Wechselbad der Gefühle - Positionswechsel vor dem Finale inklusive - durchmachen musste.