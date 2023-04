Unterstützt von drei Tänzerinnen verwandelten Romengo das Universum zeitweilig in einen Tanzpalast. Foto: Reinhard Fanslau up-down up-down Abschluss der Woche gegen Rassismus Von Budapest nach Bramsche: Roma-Band Romengo begeistert im Universum Von Reinhard Fanslau | 03.04.2023, 13:15 Uhr

Am Sonntag endeten die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In Bramsche hätte es dafür keinen besseren Abschluss als das Konzert der Roma-Gruppe Romengo geben können. Die sechsköpfige aus Budapest angereiste Formation verwandelte den Saal im fast ausverkauften Filmtheater Universum zeitweise in einen Tanzpalast.