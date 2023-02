Ehrenvorsitzender des Heimatvereins und die Bramscher Rose sind nur zwei der Auszeichnungen, die Rolf Lamla für seine Ehrenämter erhielt. Foto: Holger Schulze up-down up-down Von Posaunenchor bis Heimatverein Rolf Lamla aus Bramsche führte „ein Leben für das Ehrenamt“ Von Holger Schulze | 16.02.2023, 13:46 Uhr

Jahrzehntelang hat Rolf Lamla in den Vorständen verschiedener Vereine in Kalkriese und Engter Verantwortung übernommen. Mit fast 80 Jahren hat er nun seinen letzten Vorstandsposten in jüngere Hände abgegeben. Was er in den Vereinen erlebt hat, hat er uns erzählt.