Am Pfingswochenende finden wieder die Römer- und Germanentage statt. Manche Heereszelte wurden streng bewacht. Foto: André Havergo up-down up-down Noch bis Pfingstmontag Einblick in das Leben der Antike: Römer- und Germanentage in Kalkriese gestartet Von Lena Weimer | 28.05.2023, 15:31 Uhr

Römische Legionäre in glänzenden Rüstungen, germanische Handwerker und Bogenschützen versetzen zahlreiche Besucher auf dem Gelände des Museums und Parks Kalkriese wieder in Staunen: Die beliebten Römer- und Germanentage 2023 sind am Pfingstsonntag gestartet.