Ein hochzufriedener Ulli Holstein begleitete den Zuschauerstrom spätestens eine Viertelstunde nach Einlassbeginn mit ständig zunehmenden Kommentaren des Überraschtseins. Bei Vorstellungsbeginn war die 100-Zuschauer-Marke deutlich übertroffen worden. Aus dem Jahre 1975 stammt der Schinken um das unschuldige Brautpaar Janet und Brad, das versehentlich in die Abgründe von Transsexualität, Schöpferwahnsinn und Kannibalismus gerät. Die eher wirr konstruierte Handlung wird getragen von einer Weltmusik, die seinerzeit in den Hitparaden geläufiger Bestandteil gewesen war.

Was aber wirklich erstaunt, ist die ungebrochene Anziehungskraft dieses verfilmten Musicals, die auch am Freitagabend bewirkte, dass Heranwachsende neben inzwischen deutlich über 40-, 50-Jährigen im Kino saßen, die vor zwei, drei Jahrzehnten den Film bereits selbst als Jugendliche angesehen hatten. Kurzum, ein manchmal verkleidetes, in jedem Fall aber bunt gemischtes Publikum bestätigte Ulli Holstein mit seinen ehrenamtlichen Unterstützern in dem Konzept, einmal im Monat einen vom Publikum zuvor ausgewählten Film nebst anschließender Party im Kino anzubieten. Über 100 Menschen aller Altersstufen in Bramsche um 23 Uhr aus den Häusern zu locken, dies hat schon Eventcharakter. Die „Rocky Horror Picture Show“ besitzt auch in der Gegenwart offensichtlich noch Kultstatus.

„Spaß haben“, so lautete die nahezu unisono vorgetragene Antwort auf die Frage, was denn an einem fast schon antiken Film so anziehend sei. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Frage dem kanadischen Computerspezialisten im besten Mannesalter gestellt wurde, sich an junge Leute wie Uwe-Jens Goldmeyer, Isabelle Pajot, Anne-Laure Hurier und Andreas Janowczyk richtete oder von Familie Puschel aus der Gartenstadt beantwortet wurde.

Die Universumleute hatten an den ersten Zuschauerschwung auf den Film abgestimmte Mitmachkits verteilt. Zeitung und Toilettenapier, Reis, Spielkarten und Konfetti, Hütchen und Gummihandschuh, Tröte und Toastbrotscheiben, all diese Requisiten fanden an den entsprechenden Stellen im Film ihren heiteren Einsatz. Gemäß einer an das Publikum ausgehändigten Handlungsanweisung tanzten die Zuschauer oder schmetterten den Akteuren auf der Leinwand lauthals Ausdrücke wie „Boring“, „Slut“ oder „Hap-Shit“ entgegen.

Das Endergebnis der 96 Filmminuten war somit eine bestens vorgeglühte Gutelaunestimmung. Allerdings auch ein beträchtlicher Reinigungsaufwand für die freiwillige Mitarbeiterschar, der alle Kino- und Partygänger diesen runden Feier-Abend zu verdanken hatte.