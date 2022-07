Silvy Braun meets Detlef Blanke heißt es am Samstag, 23. Juli, am Gartenstädter. FOTO: A. Blanke up-down up-down Konzerte am Donnerstag und Samstag Bramscher Sommerkultur 2022 mit erstem Doppelpack Von noz.de | 19.07.2022, 14:42 Uhr

Mit Classic Rock wird am Donnerstag, 21. Juli 2022, das Sommerkulturprogramm in Bramsche fortgesetzt. Ein weiteres Konzert gibt es bereits am Samstag, 23. Juli.