Alle Hände voll zu tun hatten „Gemüsegärtner“-Inhaber René Belker und Mitarbeiterin Heide Kroning. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down „Wahnsinn“ das Wort des Tages Riesenandrang beim Pflanzenmarkt 2023 in Kalkriese Von Hildegard Wekenborg-Placke | 08.05.2023, 10:03 Uhr

So viele zwei- und vierrädrige Fahrzeuge wie am Sonntag passieren die ruhige Alte Heerstraße zwischen Lappenstuhl und Kalkriese gefühlt sonst höchstens in einem ganzen Jahr. Warum “Wahnsinn“ beim 4. Pflanzenmarkt der Kalkrieser Gemüsegärtner das Wort des Tages war.