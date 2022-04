Bei einer Momentaufnahme am Samstagnachmittag, zur besten Streifzugzeit über den Rummel mit der gesamten Familie, gab es Wasser von oben, gefolgt von Sonnenschein. Nasse Sitze, wischendes und Lappen auswringendes Personal. Leerstand in den Fahrgeschäften, egal ob hochmodern-sensationell oder nostalgisch-gemütlich. Vereinsamte Stände mit kulinarischen oder glücksspielartigen Angeboten. Und an allen Orten das Warten auf die nächsten Gäste. So geruhsam sah das Bild aus am sonst unruhigen Ort bunter Unterhaltsamkeit.