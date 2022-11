Das „Meze“ wird Lina Ehlen führen, Kristian Wolski (links) und Izzat Mohammad sind für die Küche zuständig. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Neu am Marktplatz Restaurant und Bar „Meze“ eröffnet bald in Bramsche Von Björn Dieckmann | 04.11.2022, 10:51 Uhr

Am Markt in Bramsche eröffnet in Kürze das Restaurant „Meze“. Betreiberin Lina Ehlen ist ganz neu in der Stadt, doch Gäste werden auch einen „alten“ Bekannten treffen.