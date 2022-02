Nihat Derya und Anastasia Bolognini stehen kurz vor der Eröffnung ihres Restaurants „Casa Unica“. FOTO: Björn Dieckmann In der früheren Kutscherstube Restaurant „Casa Unica“ neu am Marktplatz in Bramsche Von Björn Dieckmann | 17.02.2022, 15:44 Uhr

Ein neues Restaurant eröffnet in wenigen Tagen in Bramsche: Das „Casa Unica“ am Marktplatz soll „ein Projekt sein, das uns und unseren Gästen Spaß macht“, sagen die Betreiber.