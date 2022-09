Eine Ausstellung mit Replikaten aus dem Grabschatz Tutanchamuns ist bald in Bramsche zu sehen. Foto: Thorsten Thomas up-down up-down Ausstellung im Haus der Naturkultur Replikate aus dem Grab von Tutanchamun in Bramsche zu sehen Von noz.de | 14.09.2022, 06:24 Uhr

100 Jahre nach der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im Tal der Könige in Luxor zeigt das Haus der Naturkultur in Bramsche in Kürze Replikate aus dem Grabschatz.