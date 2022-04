Einen neuen Anstrich hat das Restaurantgebäude am Renzenbrink vor wenigen Tagen bekommen. Die Neugestaltung ist aber auch im gesamten Außenbereich nicht zu übersehen. FOTO: Björn Dieckmann Neues Restaurant vor Eröffnung Renzenbrink in Bramsche soll wieder beliebtes Ausflugsziel werden Von Björn Dieckmann | 18.04.2022, 10:47 Uhr

In Bramsche wird in absehbarer Zeit das Wald-Restaurant „Zeitreise“ am Renzenbrink neu eröffnen. Geschäftsführerin Özden Aalberts-Karaahmetoglu verrät ihre Pläne für das Traditionslokal.