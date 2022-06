Die Voraussetzungen sind nach der unglücklichen Niederlage in Neuenburg nicht schlecht, durch einen Sieg mit den gleichstark einzuschätzenden Wittlagern den Tabellenplatz zu tauschen. Der TuS findet nach dem Abstieg immer besser zueinander, auch wenn Schwung und Spielrhythmus noch zu wünschen übrig lassen und das so erfolgreiche, leichtfüßige und variable Spiel der jüngsten Vergangenheit noch nicht so recht gelingen will. Größtes Manko ist die unbefriedigende Trainingsbeteiligung, weil in der Woche etwa Führungsspieler wie Julian Kemp verhindert sind.