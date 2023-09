Persönliche Beratung bleibt gefragt Reisebüros im Nordkreis geben Tipps für den nächsten Urlaub Von David Klose | 05.09.2023, 14:04 Uhr Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel laut dem „Reisebüro am Brückenort“ in Bramsche und dem „Bersenbrücker Reisebüro“. Archivfoto: Imago Images/Wirestock up-down up-down

Was sind die beliebtesten Urlaubsziele? Welche Auswirkung hat die Inflation auf das Reisen? Und welche Länder sind noch für einen Urlaub im September 2023 zu empfehlen? Das „Bersenbrücker Reisebüro“ und das „Reisebüro am Brückenort“ in Bramsche geben Auskunft.