Reinhard Pantke begann seine abenteuerlichen Reise im Mai 2018 in Vancouver an der Westküste von Kanada, Ende September beendete er die Reise im beginnenden Indian Summer in Halifax an der Ostküste. Eine ähnliche Reise hatte Pantke zehn Jahre zuvor mit anderen Stationen gemacht. Die Lust, mit dem Fahrrad fremde Länder zu erkunden, sei bei ihm schon immer sehr ausgeprägt gewesen, erklärt Pantke. „Letztendlich war es bei dieser Tour auch eine sportliche Motivation, so eine gewaltige Distanz zu schaffen!“

Dazwischen liegen vier Monate, in denen Pantke mit seinem Fahrrad durch die spektakulären Rocky Mountains, die riesigen Seen- und Waldlandschaften von Ontario, das vielfältige Quebec, das maritime Nova Scotia radelte sowie viele witzige, abenteuerlich und interessante Begegnungen mit Land, Leuten und der einheimischen Tierwelt.

Pantke teilt Tipps und Informationen für eigene Reisen

Aber auch Bilder lebendiger Städte wie Vancouver, Calgary und Quebec City werden in faszinierenden Bild- und Filmsequenzen gezeigt. Alle Bilder und Filme sind im Jahr 2018 gemacht worden, gibt Pantke an. Wie immer bekommen Zuschauer in diesem lebendig und live kommentierten Vortrag viele Tipps und Informationen für eigene Reisen aller Art.

In seinem Vortrag berichtet Reinhard Pantke über seine Erfahrungen während der Reise. Dabei zeigt er Fotos und Videos. Foto: Reinhard Pantke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dabei spricht Pantke auch über die Herausforderungen der Reise. Vor allem die Temperaturen in den Sommermonaten machten ihm zu schaffen. „Ein oder zwei Situationen gab es sicher, wo man das Fahrrad gern stehengelassen hätte: zum Beispiel war es im Juni unglaublich heiß, bei 35 Grad im Schatten und 50 Grad in der Sonne, musste man unglaublich viel Wasser mitschleppen und aufpassen, dass es keinen Hitzschlag gibt.“ Auch die monotone Weite in Ontario forderten ihn, während des Weges durch Wälder, vorbei an Seen und Mooren habe er sich immer wieder motivieren müssen.

Tickets gibt es im Universum

„Zunächst natürlich der Westen mit den wild-dramatischen Rocky Mountains und den einsamen Küsten. Aber auch viele Plätze im Osten waren einzigartig: die riesigen Seen, aber auch weite Teile von Quebec mit Quebec City und der abwechslungsreichen Küste in der Gaspesie“, benennt Pantke die Highlights seiner Reise. „Und last but not least: die freundlichen Begegnungen mit den Kanadiern und den First Nation.“

Tickets für den Vortrag von Reinhard Pantke gibt es im Universum in Bramsche. Foto: Reinhard Pantke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tickets für den digitalen Vortrag mit Fotos und Videos gibt es nur vor Ort im Universum, sie kosten im Vorverkauf 13 Euro. Schüler, Studenten, Arbeitslose und Behinderte erhalten ermäßigte Karten für 11 Euro. Die Tickets kosten an der Tageskasse 14, ermäßigt 12 Euro.