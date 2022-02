Dem TuS bleiben nur noch vier Spiele, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden (Symbolbild). FOTO: Rolf Kamper Red Devils lassen Chance liegen Bramscher Basketballer erleiden in Rendsburg zehnte Niederlage in Folge Von Sascha Knapek | 27.02.2022, 12:08 Uhr

Ein vielversprechender Beginn ging nahtlos in Aktionismus über. Die mit nur sieben Spielern angereisten Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche waren bei der 86:93-Niederlage in Rendsburg oft überfordert. Eine Möglichkeit zum Sieg hatten sie in den letzten Minuten dennoch.