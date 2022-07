Sowohl Jan Philipp Seitz (links) als auch Moritz Dresing (rechts) bleiben den „Roten Teufeln“ erhalten. FOTO: Archiv/Rolf Kamper up-down up-down 15 Kaderplätze sind vergeben Red Devils Bramsche präsentieren ersten Neuzugang Von noz.de | 07.07.2022, 17:59 Uhr

Die neue Saison in der 2. Regionalliga startet zwar erst am 24. September 2022, doch die Kaderplanung der Basketballer des TuS Bramsche ist schon in vollem Gange. 15 Spieler stehen mittlerweile fest.