Infektion kann jeder bekommen Hautärzte an der Hase: Regelmäßig Fälle von Krätze im Osnabrücker Nordkreis Von Britta Kothe | 17.10.2023, 17:55 Uhr Wer Krätze hat, dem juckt die Haut. Der Körper reagiert dabei auf die Krätzmilben unter der Haut. Symbolfoto: AOK/hfr. up-down up-down

Die Hautärzte Dr. Stephanie Frick und Dr. Ansgar Weyergraf sowie ihre Kollegen haben jeden Tag in der Hautarztpraxis an der Hase in Bramsche mit Krätze zu tun. Wenn man sie einmal hat, können die kleinen Parasiten, die sich unter der Haut ansiedeln und für Juckreiz sorgen, ganz schön lästig sein.