Früher bei den Red Devils, heute beim Hagener SV: Lennart Sommerhage (Vierter von links). Foto: Rolf Kamper Red Devils beim Hagener SV Basketballer des TuS Bramsche vor zwei Derbys in sieben Tagen Von Sascha Knapek | 03.11.2022, 17:49 Uhr

An den nächsten beiden Spieltag warten auf die Basketballer des TuS Bramsche (2. Regionalliga Nord-West) zwei Derbys in Folge. Bevor es in am Samstag, 12. November 2022, zu den Merzen Lions geht, spielen die Red Devils eine Woche zuvor ab 17 Uhr beim Hagener SV.