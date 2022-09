An den Kirmes-Sonntagen ist die Bramscher Innenstadt stets gut gefüllt (Archivbild). Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down Kritik an Gewerkschaft Verdi Verkaufsoffener Sonntag in Bramsche genehmigt - so reagieren Verantwortliche Von Björn Dieckmann | 14.09.2022, 15:55 Uhr

Zur Herbstkirmes 2022 darf in Bramsche grundsätzlich ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden, so hat das Verwaltungsgericht entschieden. „Genugtuung“ bei der Stadt Bramsche, aber auch harsche Kritik an der Gewerkschaft Verdi vom Verbund der örtlichen Einzelhändler.