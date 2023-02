Am Samstag, den 4. März, findet die Ranzenparty im Modehaus Böckmann statt. Foto: Stella Blümke up-down up-down Modehaus Böckmann in Bramsche Pferde, Dinos und Weltall: Den richtigen Ranzen für den Schulstart finden Von Stella Blümke | 25.02.2023, 14:55 Uhr

Für viele Kinder steht im Sommer wieder der Wechsel vom Kindergarten in die Schule an. Beim Modehaus Böckmann können Eltern mit ihren Kindern am 4. März 2023 bei der Ranzenparty zwischen 9.30 und 18 Uhr den passenden Schulranzen finden.