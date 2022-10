In Bramsche musste die Polizei einen Randalierer niederringen und mit Handfesseln ruhigstellen. Foto: Symbolfoto: Arne Dedert up-down up-down Ausnüchterung in der Zelle Randalierender Mann greift Polizisten in Bramsche an Von Martin Schmitz | 07.10.2022, 18:20 Uhr

In Bramsche-Achmer musste die Polizei am Donnerstag eine Frau und zwei Kinder vor einem randalierenden Lebensgefährten der Frau schützen. Der alkoholisierte Mann griff die Beamten an und verbrachte schließlich die Nacht in einer Zelle.