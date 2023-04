Die Sieger der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Osterhasenweitsprung: Familie Speckmann (unten links) mit Moderator Hans Jürgen Klumpe (links oben), daneben Daniel Hartmann, Siegerin Leana, Geschäftsführer Dirk Janssen und Hanna Schuir. Foto: Bullermeck am Alfsee up-down up-down Wettbewerb im Bullermeck am Alfsee Leana aus Quakenbrück siegt bei Deutscher Meisterschaft im Osterhasenweitsprung Von noz.de | 02.04.2023, 11:07 Uhr

Die 11-jährige Leana aus Quakenbrück ist Deutsche Meisterin im Osterhasenweitsprung. Sie nahm am vergangenen Dienstag an dem Wettbewerb im Bullermeck am Alfsee teil und gewann 1000 Euro. Weitere Platzierte kamen aus Wardenburg, Dinklage, Wallenhorst, Emstek und Badbergen.