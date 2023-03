Kira Imwalle, Geschäftsführer Bernd Pellenwessel und Nadine Magerkohl (von links) freuen sich über den neuen Standort an der Bahnhofstraße in Bramsche. Foto: Stella Blümke up-down up-down Innerhalb von Bramsche umgezogen PS Personalservice ist nun in der Villa Sanders zu finden Von Stella Blümke | 23.03.2023, 09:58 Uhr

Seit etwa einem Jahr bietet die Firma PS Personalservice ihre Dienste für Bewerber und Betriebe in Bramsche an. Zum Jahresbeginn ist die Zweigniederlassung in die Villa Sanders umgezogen.