Projekttag mit Umweltaktion Wie Grundschüler in Engter helfen, Insekten zu retten Von Holger Schulze | 05.10.2022, 18:17 Uhr

Ameise, Biene und Co standen auf dem Stundenplan in der Grundschule Engter. Maria Sieve war als Honorardozentin der „Deutschen Umweltaktion“ bei der 3b, um mit den Kindern den Fragen nachzugehen, warum Insekten sterben und was sich dagegen tun lässt.