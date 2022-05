Mit einer Schuldenwaage machte Sonja Sellmeyer darauf aufmerksam, wie schnell die Kosten der Lebenshaltung die Einnahmen aus dem Gleichgewicht bringen können. FOTO: Holger Schulze Projekt der Diakonie Bramsche Grundschüler aus Engter lernen, wie man Schulden vermeidet Von Holger Schulze | 25.05.2022, 14:34 Uhr

Sorgsam mit dem Geld umzugehen, um Schulden zu vermeiden: Das lehrt die Diakonie Bramsche bereits in der Grundschule, so wie jetzt in Engter.