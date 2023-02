Vor dem Eingang der Postfiliale starteten die Streikenden und marschierten anschließend durch die Bramscher Innenstadt. Foto: Ilona Ebenthal up-down up-down Briefe und Pakete bleiben liegen Postzusteller streiken am Dienstag auch in Bramsche Von Ilona Ebenthal | 07.02.2023, 15:41 Uhr

Am Dienstag sind in Bramsche so einige Briefe und Pakete liegen geblieben. Denn auch die Postzusteller in Bramsche beteiligten sich am Streiktag der Gewerkschaften, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.