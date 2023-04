Nach einem Einbruch in Bramsche nahm die Polizei einen Mann fest. Drei Komplizen werden gesucht. Symbolfoto: dpa/Johannes Neudecker up-down up-down Eine Festnahme Polizei jagt Einbrecherquartett in Bramsche Von Martin Schmitz | 03.04.2023, 13:46 Uhr

Vier Männer sind am Samstag in ein Wohnhaus in Bramsche-Hesepe eingebrochen, einen konnte die Polizei später festnehmen. Möglicherweise hatte es das Quartett zuvor schon im Nachbarhaus sein Glück versucht.