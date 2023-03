Polizeieinsatz in besetzten Waldstück bei Bramsche: Die Aktivisten sprachen auf Twitter zunächst von einer Räumung. Foto: David Ebener up-down up-down Protestcamp gegen A33-Nord Polizei beseitigt Sperre der Waldbesetzer von „Waldi45“ zwischen Wallenhorst und Bramsche Von Frank Wiebrock | 30.03.2023, 17:50 Uhr

Am Donnerstagvormittag fand in dem besetzten Waldstück bei Bramsche an der Wallenhorster Straße ein Polizeieinsatz statt. Laut Polizei richtete sich der Einsatz allerdings nicht direkt gegen das Camp der dort agierenden Baumbesetzer.