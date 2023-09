Es handelt sich um die Fläche nahe der Innenstadt an der Kreuzung Eschstraße/Mühlenstraße. Hier findet sich das Glockenspiel, das der Heimat- und Verkehrsverein betreibt und Kantorin Eva Gronemann die Melodien einspielt. Und bis vor fünf Jahren war dort das Fotostudio Kröger, bevor der Umzug an den Brückenort erfolgte.

2014 ist die Fläche im Zuge der Stadtsanierung neu gestaltet worden und hat dadurch erst ihren Platzcharakter erhalten. Zum Verweilen lädt der Ort allerdings nur sehr bedingt ein - aber vielleicht kommt das ja noch, wenn das „Kind“ erst einen Namen hat. Der Ortsrat jedenfalls kam bei einer Radtour durch seinen „Zuständigkeitsbereich“ auf die Idee, mögliche Bezeichnungen für den Platz zu sammeln.

„Mühlenplatz“ vor Jahren abgelehnt

„Mühlenplatz“, so hatte die Stadtverwaltung vor Jahren übrigens schon einmal vorgeschlagen, könne doch eine passende Bezeichnung sein. Die Kommunalpolitiker lehnten das damals aber ab: Die Umbenennung, so hieß es, würde dazu führen, dass die betroffenen Anlieger eine neue Postanschrift bekommen.

Diese Problematik könnte natürlich auch jetzt wieder entstehen. Der Ortsrat müsste dafür eine Lösung finden. 25 Mitglieder hat das Gremium plus zwei „Sonstige“ Mitglieder, die als Stadtratsabgeordnete an den Sitzungen mitwirken können. Da kommt sicherlich schon einiges an Kreativität für eine Namensfindung zusammen - aber mehr geht immer.

Unsere Frage also an unsere Leserinnen und Leser: Welchen Namen können Sie sich vorstellen für den Platz an der Kreuzung von Esch- und Mühlenstraße?