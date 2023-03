Die Schauspieler des Heimatvereins Schmittenhöhe Kalkriese freuen sich nach der Corona-Zwangspause endlich mit dem Stück „Twee os Rühe und Katte“ auf der Theaterbühne zu stehen. Foto: Heimatverein up-down up-down Plattdeutsches Theater in Bramsche Heimatverein Schmittenhöhe steht endlich wieder auf der Bühne Von noz.de | 01.03.2023, 16:28 Uhr

Mit dem Theaterstück „Twee os Rühe und Katte“ möchten die Schauspieler des Heimatvereins Schmittenhöhe ihr Publikum wieder mit mehreren Vorstellungen in Kalkriese und Bramsche zum Lachen bringen. Premiere ist am Samstag, 18. März, in der Mehrzweckhalle Kalkriese.