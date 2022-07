Rund um den klassischen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, hier eine Aufnahme eines Ölporträts, dreht sich das 3. Konzert des diesjährigen Bramscher Orgelsommers. FOTO: dpa/Andy Bernhaut up-down up-down Neues Programm für 3. Konzert Planänderung beim Bramscher Orgelsommer Von Mareike Bader | 28.07.2022, 14:22 Uhr

Statt „Rohr und Pfeife“ gibt es beim 3. Konzert des Bramscher Orgelsommers am Samstag, 30. Juli 2022, nun „Mozart plus“ an der Janke-Orgel in der Kirche St. Martin zu hören.