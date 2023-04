In zwei Bereichen der Gartenstadt könnte künftig Nachverdichtung auf großen Grundstücken erlaubt werden. Archivfoto: Tobias Klostermann up-down up-down Einwohner skeptisch Ideen für ein Bauen in zweiter Reihe in der Gartenstadt von Bramsche Von Björn Dieckmann | 30.04.2023, 14:04 Uhr

In der Gartenstadt von Bramsche könnte in Zukunft durch Bauen in zweiter Reihe weiterer Wohnraum geschaffen werden. Zwei Bereiche wurden dafür als geeignet ausgemacht. Doch Einwohner des Stadtteils zeigen sich bereits skeptisch.