Auf der Wittefelder Allee in Bramsche landete ein Ford Fiesta im Graben. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit up-down up-down Ausweichmanöver auf Wittefelder Allee Pkw in Bramsche in Straßengraben gedrängt Von Martin Schmitz | 22.02.2023, 15:36 Uhr

In Bramsche wurde am Mittwochmorgen ein Pkw in den Graben gedrängt. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.