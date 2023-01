Bettina Freyta, Barbara Müller, Barbara Tillner, Nele Schomborg, Sonja Sutthoff und Sarah Kröger (von links) feiern das 30-jährige Jubiläum der Physiotherapiepraxis Tillner. Nicht auf dem Foto ist Alexandra Lüeske. Foto: Holger Schulze up-down up-down Praxis im Herzen Bramsches Physiotherapie Barbara Tillner: Seit 30 Jahren für Bramscher Patienten im Einsatz Von Holger Schulze | 29.01.2023, 11:32 Uhr

Am 1. Februar 1993 hat Barbara Tillner ihre Physiotherapiepraxis an der Großen Straße in Bramsche gegründet. Inzwischen kommen Frauen, die sie im Kindesalter selbst behandelt hat, mit ihren Kindern zu ihr.