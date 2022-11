Einstimmig begrüßte der Ortsrat am Montagabend die Initiative, die Ortsbürgermeister Winfried Müller zusammen mit Jan Aulfes von der Stadtverwaltung vorbereitet hat. In der Innenstadt und in der Gartenstadt gebe es aber durchaus noch Bereiche, denen weitere Bäume gut tun würde, meinte Müller.

Jan Aulfes erläuterte im Ortsrat die Bedeutung von Bäumen für das Mikroklima. Sie könnten an heißen Tagen helfen, Straßenzüge zu kühlen, die sich ohne Bäume noch weiter aufheizen würden. Beispielhaft nannte er den Bereich Meyers Tannen, der mehr Schattenspender vertragen könnte. Mit dem Klimawandel änderten sich zudem die Ansprüche an Stadtbäume. Sie müssten widerstandsfähig gegen Hitze sein und zudem mit möglichst wenig Wasser auskommen, meinte Aulfes.

Studenten sollen geeignete Standorte suchen

In einem ersten Schritt sollen nun Studenten der Hochschule Osnabrück in einem Tagesprojekt geeignete Standorte und Baumarten in Bramsche ausmachen. Für den 28. November wurde ein Termin für eine Exkursion von Studenten des ersten Semesters vereinbart, die dann in Bramsche ausschwärmen werden. Der Ortsrat billigte einen Kostenrahmen von 500 Euro zum Beispiel für Druckkosten für die Präsentation der Ergebnisse.

Diese Aktion soll nach den Vorstellungen von Ortsbürgermeister Müller aber nur der Auftakt der Initiative sein. 925 Bäume zu pflanzen sei eine „sportliche“ Vorgabe, die aber nicht auf einen Rutsch erfüllt werden soll. Über mehrere Jahre hinweg will Müller die Zahl erreichen, die an das in diesem Jahr gefeierte Jubiläum der Stadt und an die Abgabe von 925 Baum-Setzlingen an Bramscher Bürger erinnert.

Wie diese Anpflanzungen finanziert werden sollen, ließ Müller noch offen. Angedacht seien unter anderem Patenschaften mit gewerblichen Betrieben und Privatpersonen. Die Initiative solle helfen, das Bewusstsein für den Wert von Bäumen zu schärfen.